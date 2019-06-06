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В Лебаран торговые центры Джакарты предоставили скидки до 80% — СМИ

Экономика

Лебаран — праздник, означающий окончание поста в месяц Рамадан

Джакарта, 6 июня 2019, 13:42 — REGNUM  Ряд ведущих торговых центров в Джакарте предложили своим покупателям скидки до 80% во второй день праздника Лебаран, дня окончания поста у мусульман, сообщает Antaranews.

Одна из посетительниц торгового центра Grand Indonesia, Анниса Сулистё Рини, рассказала изданию, что возможность делать покупки брендовых вещей с большими скидками появляется только в определенные дни, такие как Лебаран.

«Я купила юбку по очень хорошей цене, всего 100 тысяч рупий ($7). И обувь всего за 200 тысяч рупий. В то время как в обычные дни кожаная обувь стоила бы свыше миллиона рупий», — отметила покупательница.

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью другого торгового центра Джакарты Plaza Indonesia Томми Утомо заявил, что число посетителей быстро растет. По его словам, это связано с открытием первой линии метро в столице.

Напомним, в Индонезии отмечают Лебаран, окончание священного у мусульман месяца Рамадан. В других странах этот праздник называют Ураза-байрам.

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