Срока давности по налоговым преступлениям фактически нет и сейчас – эксперт

Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Фактически, по правоприменительной практике, срока давности по налоговым преступлениям нет и сейчас, однако если такая норма будет закреплена, на пользу экономике она не пойдет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 июня, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативу Верховного суда.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что на пленуме суда будет рассмотрен проект, в соответствии с которым срок давности по налоговым преступлениям (уклонению от уплаты налогов) будет фактически отменен.

«В правоприменительной практике срока давности по налоговым преступлениям фактически нет и сейчас. Достаточно вменить не уклонение, а, к примеру, мошенничество, и за то же самое нарушение можно привлечь и после истечения сроков.

Тем не менее, если такая норма будет закреплена, на пользу она не пойдет. Потому что это снова — «закручивание гаек». Три года — вполне разумный срок для того, чтобы выявить недочеты. То, что происходит позже, будет уже больше похоже на преследование», — отметил Александр Батушанский.