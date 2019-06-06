Всемирный банк: в 2020–2021 темпы роста экономики Индии составят 7,5%

Нью-Дели, , 13:45 — REGNUM В 2020—2021 годах темпы роста экономики Индии составят 7,5%. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на доклад Всемирного банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Эксперты Всемирного банка подчеркнули, что на протяжении 2019/20 финансового года темпы прироста ВВП Индии вырастут до 7,5%. Согласно прогнозам, экономика Индии будет расти такими темпами до конца 2021 года. Сообщается, что правительство южноазиатской страны будет проводить более адаптивную денежно-кредитную политику, что позитивно скажется на объемах конечного потребления и инвестициях. По мнению экспертов, следует также ожидать снижение уровня инфляции. Окончание периода политической нестабильности, обусловленного парламентскими выборами в Индии, даст значительный импульс экономическому росту.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборах, на которых победу одержала правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. БДП получила 303 из 543 мест в парламенте. Ожидается, что новое правительство проведет серию реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Индии.