ФАС и ФСБ вмешались в саратовский аукцион на полмиллиарда

Саратов, , 13:21 — REGNUM Аукцион по покупке техники для Саратова на полмиллиарда рублей отменен. Об этом сообщила на специальном брифинге глава региональной антимонопольной службы (УФАС) Людмила Борисова. Соответствующее сообщение размещено также на сайте ведомства.

Жалоба одного из участников торгов — якутское ООО «Энергия Дальнего Востока» признана обоснованной. Саратовский УФАС предписал заказчику, которым является Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», аннулировать закупку.

О закупке 78 единиц снегоуборочной техники для Саратова было заявлено в середине мая. Начальная (максимальная) сумма контракта — 549 567 666 рублей. Одним лотом предполагалось закупить самосвалы, грейдеры, погрузчики, снегоочистители.

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По словам Людмилы Борисовой, аргументы заявителя жалобы сводились к тому, что лот сформирован слишком крупным. Для того, чтобы принять участие в торгах, производителю автогрейдеров, указанных в лоте, необходимо закупить техники еще почти на полмиллиарда рублей. Вторым аргументом компании было утверждение, что в технической части контракта указаны требования, которым удовлетворяет только один производитель — ПАО «Брянский арсенал».

Заказчик, по словам Борисовой, пытался оспорить жалобу, указав на то, что лот сформирован таким образом, чтобы сократить расходы и временные затраты на приемку товара. Относительно технических условий, заказчик указал на то, что им якобы соответствуют еще два производителя грейдеров. Однако эти аргументы УФАС посчитал неубедительными.

«Комиссия посчитала, что такое формирование объекта закупки ограничивает количество участников, направлено на создание заградительных барьеров. Комиссия выдала предписание об аннулировании закупки», — подвела итог глава регионального УФАС.

Кроме того, Людмила Борисова сообщила, что аукционом заинтересовались в региональном Управлении ФСБ. По её словам, в сообщении УФСБ по аукциону, поступившем в УФАС, был приведен тот же аргумент, что и в жалобе участника — об укрупненности лота и большой начальной цене.

Ранее ООО «Энергия Дальнего Востока» уже добивалось частичного удовлетворения своих жалоб на аукционах по покупке дорожно-эксплуатационной техники. На сайте госзакупок говорится о частичном удовлетворении двух из пяти жалоб, две жалобы были отклонены. Жалоба на саратовский аукцион первая, которая признана обоснованной полностью.

Отметим, Комитет дорожного хозяйства может обжаловать решение УФАС в суде.

Напомним, Саратов остро нуждается в снегоуборочной технике, минувшая снежная зима показала неудовлетворительную работу коммунальных служб.

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О нехватке техники в начале текущего года заявлял также мэр Саратова Михаил Исаев, в обращении к гражданам он сказал о вынужденном решении привлекать к уборке снега технику сторонних организаций:

«Все предприятия работают круглосуточно, без выходных и праздников, в дневное и ночное время суток на уборку выходит порядка 150 муниципальной и более 350 привлеченной техники».