Набиуллину заподозрили в том, что она гордится низкими доходами граждан РФ

Москва, , 13:34 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина пожаловалась на то, что в России люди берут кредиты «не от хорошей жизни», но умолчала о том, что их в такое положение поставила как раз политика Банка России и правительства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующее высказывание руководителя Центробанка РФ.

«То, что у нас нет экономического роста, это совокупное «достижение» Банка России под руководством Набиуллиной и правительства Медведева, — сказал Делягин. — Банк России под руководством Набиуллиной сделал кредит запретительно дорогим, чтобы не ограничивать финансовые спекуляции, а правительство Медведева ввело бюджетное правило, по которому, как говорила госпожа Набиуллина, даже если нефть будет стоить 100 долларов за баррель, экономический рост всё равно не превысит 1,5%, так как все деньги будут изыматься из экономики. Так что здесь, я думаю, в её словах звучали нотки гордости за то, что у нас нет экономического роста».

По мнению Делягина, сейчас, судя по всему, Набиуллина начинает испытывать проблемы, вызванные её собственной политикой.

«Она говорит абсолютно правильную и абсолютно разумную вещь, что люди берут кредиты от бедности, а не от хорошей жизни. Это результат деятельности Набиуллиной и Медведева. Почему же она об этом заговорила только сейчас? Потому что последствия её политики стали создавать проблемы для нее самой, — сказал Делягин. — Что значит — люди погружаются в долговую кабалу? Это значит, что у нас растёт просроченная задолженность населения. И она становится реальной проблемой для банковской системы в целом».

В связи с этим экономист уточнил, что, когда идёт речь о том, что в РФ доля просроченных кредитов ничтожно мала, нужно учитывать крайнюю заинтересованность банков в том, чтобы замаскировать реально просроченные кредиты.

«Для банка объявить о том, что у него есть просроченные кредиты, значит расписаться в собственных проблемах и низкой эффективности, — заметил Делягин. — Поэтому реальный уровень просрочки по кредиту существенно выше того, о котором нам сообщает официальная статистика. И выступление Набиуллиной — это сигнал того, что чудовищная политика российских либералов разрушает не только Россию, разрушает не только жизнь людей, но и банковскую систему. Правда, вряд ли кто эту банковскую систему в России пожалеет».

Напомним, как сообщалось ранее, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума, Набиуллина заявила, что сложившаяся в России ситуация с низкими доходами — одна из основных проблем экономики государства.

«Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни. Смотрите, наращивание спроса — это не увеличение уровня жизни, люди поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и, конечно, надо думать об этом. Первопричина — почему люди идут за кредитами, не очень обеспеченными, это люди с низкими доходами», — цитирует ее ТАСС.

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