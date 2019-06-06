Южная Корея поднялась в рейтинге возобновляемой энергии

Сеул, , 13:19 — REGNUM Южная Корея занимает 48-е место в рейтинге возобновляемой энергии (Energy Transition Index), который ежегодно публикует Всемирный экономический форумом. Об этом сообщает Yonhap News.

Всемирный экономический форум разделил 115 стран мира на семь категорий, в том числе развитые страны, развивающиеся страны Европы, развивающиеся страны Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. Южная Корея вошла в категорию «развитых стран».

Известно, что в 2018 году Южная Корея заняла 49 место в общей рейтинге и 30 место в среди развитых стран, опередив лишь Чехию и Грецию.

Не смотря на то, что в стране придерживаются политики возобновляемой энергии уже два года, она все еще уступает политике других развитых стран.

Известно, что среди стран Северной Европы в общем рейтинге Швеция заняла 1-е место, Швейцария — 2 место, Норвегия — 3 место, Финляндия — 4 место, Дания — 5 место.

Среди азиатских стран: Сингапур — 13 место, Япония — 18 место.

«Для того чтобы подняться в данном рейтинга, нам необходимо снизить потребление ископаемого топлива и повысить эффективность энергетического производства», — сообщили представители энергетической отрасли.

Известно, что правительство страны планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30−35% к 2040 году.