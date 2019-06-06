Баку — Тбилиси — Карс — не альтернатива России, а резервный путь

Махачкала, , 13:15 — REGNUM Китай страхуется в отношении транзита через Россию, и проект Баку — Тбилиси — Карс является одним из резервных маршрутов для китайских грузов в Европу. Об этом заявил председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин в ходе выступления на международной медиашколе «Махачкала 2019».

«Китайцы ищут все возможные пути, которые помогли бы им обойти Россию в случае изменения отношений между странами», — заявил эксперт.

Однако, по его словам, Баку — Тбилиси — Карс не является альтернативой России, а выступает исключительно резервным маршрутом. На данный момент железная дорога Баку — Тбилиси — Карс имеет слабое обоснование грузовой базы.

При этом в начале мая в Анкаре прошла встреча глав железнодорожных компаний России, Турции и Азербайджана, в ходе которой был подписан меморандум о развития железнодорожных перевозок в рамках проекта Баку — Тбилиси — Карс.

Как отмечает Павел Иванкин, вхождение России в проект связано с тем, что РЖД заинтересованы в создании альтернативы Новороссийскому порту.

«Без Азербайджана и Грузии сделать это невозможно», — заявил он.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Курс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Предполагается, что БТК в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского Союза. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда — Карцах протяженностью в 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией).

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