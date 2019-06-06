Исламабад, , 13:48 — REGNUM Инфляция в Пакистане достигла 9,1%. Хотя это и не самый высокий показатель за всю историю Пакистана, однако он демонстрирует опасный тренд в пакистанской экономике.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на Бюро статистики Пакистана, инфляция в мае 2019 г. составила 9,1%. По сравнению с прошлым месяцем, этот показатель увеличился на 1,3%.

Особенно резкий рост наблюдался в сфере потребительских товаров. Например, цена на лук за год выросла на 78%, на томаты — на 46%. Сахар подорожал на 27%, овощи и фрукты — на 20%. Таким образом, рост цен больше всего ударил по низшим слоям населения, которые покупают продукты на рынках. Высокая инфляция демонстрирует кризисное состояние экономики страны, а также сложности в сельском хозяйстве, развитие которого отстает от запланированных правительством темпов.

Высокая инфляция не раз становилась предметом критики со стороны оппозиционных политиков в стране.