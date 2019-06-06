Четверг, 6 Июня 2019 года
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Инфляция в Пакистане достигла 9,1%

Экономика

За месяц показатель увеличился на 1,3%

Исламабад, 6 июня 2019, 13:48 — REGNUM  Инфляция в Пакистане достигла 9,1%. Хотя это и не самый высокий показатель за всю историю Пакистана, однако он демонстрирует опасный тренд в пакистанской экономике.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на Бюро статистики Пакистана, инфляция в мае 2019 г. составила 9,1%. По сравнению с прошлым месяцем, этот показатель увеличился на 1,3%.

Особенно резкий рост наблюдался в сфере потребительских товаров. Например, цена на лук за год выросла на 78%, на томаты — на 46%. Сахар подорожал на 27%, овощи и фрукты — на 20%. Таким образом, рост цен больше всего ударил по низшим слоям населения, которые покупают продукты на рынках. Высокая инфляция демонстрирует кризисное состояние экономики страны, а также сложности в сельском хозяйстве, развитие которого отстает от запланированных правительством темпов.

Высокая инфляция не раз становилась предметом критики со стороны оппозиционных политиков в стране.

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Зарубежная хроника
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