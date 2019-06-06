Рубль зашёл в «тихую гавань»

Москва, , 12:51 — REGNUM На закрытии торговой сессии 5 июня российская валюта нашла комфортный для себя диапазон к доллару США на отметках в 65,20 — 65,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Успешные размещения ОФЗ Минфином России, компенсировали негативное влияние продолжающейся покупки валюты со стороны Банка России, в соответствии с бюджетным правилом и ухудшение прогнозов по росту российской экономики на 2019 со стороны Всемирного банка», — отметил эксперт.

Сегодня, 6 июня, большинство участников торгов будут следить за ходом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором присутствует большая делегация из Китая во главе с Си Цзиньпином. Судя по всему, форум представляет на столько, большой интерес для инвесторов, что они игнорируют даже тот факт, что котировки нефти опустились ниже заложенных в российский бюджет.

«Дополнительный интерес 6 ибюня будет представлять и публикация данных по международным резервам ЦБ и потребительской инфляции, которые будут опубликованы в 16:00 мск.

Если сюрпризов не произойдет, то существенных курсовых колебаний российской валюты в течение дня, вероятно, не будет и курс рубля к доллару США останется в диапазоне 65,20 — 65,60», — предположил Будаев.

Читайте также: Рубль ждёт позитива от ПМЭФ