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Чем чаще всего болеют туристы на отдыхе за границей?

Экономика

Данные АО «Европейское туристическое страхование»

Москва, 6 июня 2019, 12:38 — REGNUM  Основной причиной обращения российских туристов за медицинской помощью на отдыхе за границей являются простудные заболевания (30%). Таковы данные АО «Европейское туристическое страхование» (ERV), сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Также в медучреждения по медицинской страховке обращаются туристы с травмами различного характера (20%). Жалуются на отравления и заболевания желудочно-кишечного тракта 17% отдыхающих. Инфекционные заболевания беспокоят 11% туристов.

Меньше всего на отдыхе за границей российские туристы болеют кожными (7%), сердечно-сосудистыми (5%) и офтальмологическими заболеваниями (2%).

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения РФ напомнило российским гражданам о необходимости своевременно оформлять полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж.

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Туризм
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