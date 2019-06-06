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Кудрин: Росстат нужно вывести из подчинения Минэкономразвития

Экономика

«Здесь есть конфликт интересов»

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 12:38 — REGNUM  Федеральная служба государственной статистики не должна находиться в зависимости от органов, которые планируют экономическую политику страны. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Он отметил, что раньше он «спокойнее относился» к тому, что статистическое ведомство было подчинено Министерству экономического развития РФ.

«Но сегодня всё-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат», — заявил Кудрин, добавив, что здесь есть конфликт интересов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отозвала данные по росту промышленного производства в стране за апрель 2019 года, признав, что они были рассчитаны некорректно. Росстат насчитал рост промышленного производства на 4,9%, тогда как в реальности он составил 4,6%.

Свою ошибку Росстат объяснил неточными данными, которые предоставило добывающее предприятие в ЯНАО. Глава Росстата Павел Малков заявил, что инцидент будет тщательно расследован, а если выяснится, что в произошедшем была вина сотрудников федеральной службы, они будут наказаны.

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