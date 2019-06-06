Новые соглашения и новые проекты: глава Адыгеи участвует в ПМЭФ

Майкоп, , 12:37 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, деловая программа которого стартовала 6 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службы главы Адыгеи.

Мурат Кумпилов планирует принять участие в деловой программе экономического форума, которая состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего». Всего программа форума насчитывает около120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Мурат Кумпилов в рамках форума планирует подписать соглашения о сотрудничестве правительства республики и ПАО «Россети». Также глава Адыгеи проведет ряд деловых переговоров.

«Адыгея не первый год принимает в участие в этом форуме. За последнее время республика провела большую работу для повышения инвестиционной привлекательности. Как результат — по итогам прошлого года Адыгея стала лидером по темпу роста инвестиций. Мы заинтересованы в реализации перспективных бизнес-проектов. И Петербургский международный экономический форум является хорошей площадкой для презентации региона, поиска новых инвесторов», — отметил Мурат Кумпилов, подчеркнув, что уверен — все достигнутые на форуме договорённости станут результативными и придадут динамику социально-экономическому развитию республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема форума этого года — «Формируя повестку устойчивого развития». Центральным мероприятием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Ранее глава государства направил приветствие участникам и гостям Петербургского международного экономического форума.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.