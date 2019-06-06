По делу о банкротстве МУП в чувашском Новочебоксарске оценили здания

Чебоксары, , 12:32 — REGNUM В Чувашии по делу о банкротстве муниципального унитарного предприятия «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» проведена оценка недвижимости предприятия. Стоимость четырёх зданий и строений составила около 37,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно оценке, рыночная стоимость имущества, принадлежащего предприятию, составляет 37 366 046 рублей. В перечне — четыре объекта, расположенные в Новочебоксарске: два административных здания, склад и гараж. Самым дорогим является административное здание по улице Комсомольская, 3а: его рыночная стоимость оценщиком определена в сумме 20 227 345 рублей. А расположенные по этому же адресу складские помещения оценены в 2 085 536 рублей. Рыночная стоимость другого административного здания, по улице Молодёжная, 12, оценена на 14 685 942 рублей. Стоимость гаражного бокса по улице Коммунистическая составляет 367 223 рублей.

Напомним, на 14 февраля, согласно инвентаризации дебиторских расчётов, общий баланс составлял 149 407 491,55 рублей. В том числе дебиторская задолженность оценена в 88 699 942,99 рублей, из них не подтверждённая — 60 707 548,56 рублей, задолженность с истёкшим сроком исковой давности — 37 849 485,73 рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» было признано банкротом. В период наблюдения в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов в общем размере 113 461 369 рублей 32 копейки. Данное предприятие было одним из крупнейших в жилищно-коммунальном хозяйстве Новочебоксарска. За два года до банкротства МУП, когда ситуация на предприятии стала усложняться, управление имущественных и земельных отношений мэрии учредило ООО.

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