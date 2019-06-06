Министр по торговле ЕЭК оценила последствия торговых войн для ЕАЭС

Москва, , 12:30 — REGNUM Торговые войны между США и Китаем пока не оказывают какого-то травматического влияния на торговлю Евразийского экономического союза, рассказала в интервью ТАСС министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

«Пока какого-то травматического влияния на нашу и внешнюю торговлю и на нашу ситуацию с импортом (торговые войны) не оказывают», — сказал Никишина.

По ее словам, пока что торговая война касается в первую очередь металлопродукции, поскольку США подняли пошлины на сталь, после чего аналогичные меры ввели в том числе страны ЕС и Канада.

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Вместе с тем Никишина допустила, что вовлеченные в международную экономику страны не могут быть изолированы от дестабилизации, которая происходит в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), к 2020 году рост мировой экономики может сократиться на 0,5% из-за торговой войны США и Китая. Глава МВФ призвала США, Китай и другие страны мира «устранить торговые барьеры» и «избегать дальнейших ограничений в любой форме».

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