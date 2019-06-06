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Оснований для роста цен в РФ нет: об инфляции

Экономика

Российская экономика растёт слабо

Оснований для роста цен в РФ нет: об инфляции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Максим Орешкин

Москва, 6 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Слова Максима Орешкина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о снижении инфляции ниже 4% имеют под собой основания. Склонен согласиться с мнением главы Минэкономики РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Так как рубль волатилен, но в целом стабилен, это снижает скорость обращения денег. Эффект от повышения НДС сошел на нет. При этом экономика России растет слабо, спрос слабый, а значит, нет оснований для роста цен», — считает эксперт.

По его мнению, вероятно, на фоне снижения инфляции Банк России начнет снижать ставку. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%.

До нуля замедлилась недельная инфляция в России

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства Максим Орешкин на ПМЭФ заявил, что инфляция в России опустится ниже 4% по итогам 2019 года.

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Инфляция
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