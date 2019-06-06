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Глава Минтруда РФ не понял логики авторов идеи «отцовского капитала»

Экономика

Он признался, что ему сложно понять, что имели в виду авторы этой идеи

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 12:18 — REGNUM  Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что ему трудно понять ход мыслей авторов идеи введения в России «отцовского капитала». Об этом он сообщил 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Топилин признался, что ему сложно понять, что имели в виду авторы этой идеи.

Он сделал это заявление, выступая на сессии «Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?», которая проходила в рамках ПМЭФ.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства разработала предложение о введении денежных выплат многодетным отцам при рождении третьего ребенка.

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Материнский капитал
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