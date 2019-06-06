Названы сроки спуска на воду траулера «Ленинец»

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец», который строится на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (Калининград), будет спущен на воду до конца 2019 года, заявил 6 июня глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ).

«Сейнер («Ленинец») будет спущен на воду и передан заказчику в этом году, хотя многие не верили, говорили, что это все опять превратится в долгострой», — заявил Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство судна ведется в интересах Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Петропавловск-Камчатский). Длина судна составляет 50,6 метра, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 кВт. Основной особенностью судна является возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.

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