Четверг, 6 Июня 2019 года
12:04:15 МСК

Названы сроки спуска на воду траулера «Ленинец»

Экономика

«Ленинец» будет спущен на воду и передан заказчику до 2019 года

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 12:04 — REGNUM  Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец», который строится на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (Калининград), будет спущен на воду до конца 2019 года, заявил 6 июня глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ).

«Сейнер («Ленинец») будет спущен на воду и передан заказчику в этом году, хотя многие не верили, говорили, что это все опять превратится в долгострой», — заявил Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство судна ведется в интересах Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Петропавловск-Камчатский). Длина судна составляет 50,6 метра, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 кВт. Основной особенностью судна является возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.

Читайте также: Прибалтийский завод «Янтарь» планирует построить пять краболовов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судостроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить