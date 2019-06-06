В порту Высоцк в Ленобласти построят многопрофильный зерновой терминал

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве при создании «Высоцкого зернового терминала» подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании ООО «Технотранс» Виктор Чуйкин.

«Высоцкий зерновой терминал» появится на площади 41 га в акватории бухты Большая Пихтовая Выборгского района. Пропускная способность терминала — 4 млн тонн в год (в том числе экспорт — 3,5 млн тонн в год, импорт — 0,5 млн тонн в год). Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей, появится более 400 новых рабочих мест. Работы по созданию терминала планируется завершить к 2022 году.

«Проект включает в себя не только морской терминал, но и строительство в Высоцке предприятия по глубокой переработке пшеницы. Это позволит увеличить мощности нашего морского порта в Высоцке и переориентирует перевозки зерновых грузов из портов Прибалтики в Россию», — отметил Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба главы региона.

На втором этапе проекта предполагается строительство предприятия по глубокой переработке пшеницы и производству пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок в объеме до 200 тысяч тонн в год. Ввод этого производства в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Объем инвестиций составит более 6 млрд рублей.

Оператор вагонов ООО «Технотранс» работает на рынке перевозок зерновых и масленичных грузов с 2006 года, входит в тройку крупнейших собственников вагонов-зерновозов в России с объемом перевозок свыше 3 млн тонн в год.

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