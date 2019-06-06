Четверг, 6 Июня 2019 года
11:59:15 МСК

В Якутии будут проходить выездные мероприятия ПМЭФ

Экономика

Соответствующее соглашение достигнуто между правительством Республики Саха и фондом «Росконгресс»

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 11:55 — REGNUM  Правительством Республики Саха (Якутия) и фонд «Росконгресс» договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение было заключено сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Петербурге начались дискуссии и деловые встречи ПМЭФ-2019

Подписи под документом поставили глава Якутии Айсен Николаев и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Соглашение предусматривает проведение взаимных консультаций, организацию тематических форумов и рабочих встреч, в том числе за рубежом, способствует совершенствованию выставочно-ярмарочной деятельности.

Кроме того, предусмотрено проведение выездных мероприятий ПМЭФ на территории Республики Саха, создание плана продвижения региона для формирования графика выездных роуд-шоу, консультационное и правовое сопровождение инвестиционных проектов.

Также в сюжете: Путин примет участие в Петербургском экономическом форуме

Генсек ООН намерен встретиться с Путиным на ПМЭФ-2019

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июня, начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Главное экономическое мероприятие года проходит под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Центральным событием ПМЭФ-2019 станет пленарное заседание, на котором 7 июня выступят Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме было заключено свыше 550 соглашений на общую сумму более 2,365 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В «нулевой» день ПМЭФ в Петербурге пройдут прием, концерты и мастер-классы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить