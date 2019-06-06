В Якутии будут проходить выездные мероприятия ПМЭФ

Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Правительством Республики Саха (Якутия) и фонд «Росконгресс» договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение было заключено сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Подписи под документом поставили глава Якутии Айсен Николаев и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Соглашение предусматривает проведение взаимных консультаций, организацию тематических форумов и рабочих встреч, в том числе за рубежом, способствует совершенствованию выставочно-ярмарочной деятельности.

Кроме того, предусмотрено проведение выездных мероприятий ПМЭФ на территории Республики Саха, создание плана продвижения региона для формирования графика выездных роуд-шоу, консультационное и правовое сопровождение инвестиционных проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 июня, начал свою работу Петербургский международный экономический форум. Главное экономическое мероприятие года проходит под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Центральным событием ПМЭФ-2019 станет пленарное заседание, на котором 7 июня выступят Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме было заключено свыше 550 соглашений на общую сумму более 2,365 трлн рублей.

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