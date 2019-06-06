Четверг, 6 Июня 2019 года
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В кофейнях Таиланда появится южнокорейский батат

Экономика

Представители Jinsim Food и Starbucks Coffee Thailand подписали экспортный контракт

Сеул, 6 июня 2019, 11:58 — REGNUM  Представители южнокорейской компании Jinsim Food подписали экспортный контракт на поставку батата с представителями Starbucks Coffee Thailand. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители компании подписали экспортный контракт во время продовольственной выставки Thaifex-World of Food Asia, прошедшей в Бангкоке в период с 28 мая по 1 июня.

Известно, что сумма контракта составила $100 млн.

Thaifex-World of Food Asia является крупнейшей продовольственной выставкой в Юго-Восточной Азии, в которой принимают участие более 2 584 компаний из 42 стран мира.

Батат, или сладкий картофель — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые.

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