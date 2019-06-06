Четверг, 6 Июня 2019 года
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Росрыболовство и «Русгидро» договорились беречь водные ресурсы сообща

Экономика

...при строительстве и эксплуатации гидроэлектростанций

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 11:56 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения водных биологических ресурсов заключили генерирующая компания «Русгидро» и Росрыболовство в ходе Петербургского международного экономического форума. Договор касается сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания при строительстве и эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС).

Один из проектов в рамках соглашения — строительство энергокомпанией производственных мощностей по искусственному воспроизводству водных биоресурсов при возведении Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области. Планируется выпускать рыбную молодь в реки региона.

Росрыболовство намерено оказывать экспертную, информационную и консультационную поддержку энергокомпании. Соглашение предполагает также взаимодействие дочерних обществ «Русгидро» с территориальными органами и подведомственными учреждениями Росрыболовства и создание при необходимости общих рабочих групп, уточняет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Усть-Среднеканская ГЭС в Магаданской области является крупнейшей в России строящейся гидроэлектростанцией. В марте был введен в эксплуатацию третий гидроагрегат станции. Запуск четвёртого гидроагрегата запланирован в 2022 году.

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