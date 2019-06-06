В калужской женской колонии активно развивается швейное производство

Калуга, , 11:36 — REGNUM Самое крупное швейное производство в уголовно-исполнительной системе калужского региона налажено в женской исправительной колонии №7, сообщила 6 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

По её словам. колония имеет два основных цеха — швейный и заготовительный, на котором производится отбраковка материала, его разметка и раскрой. В швейном цехе с производственной площадью в 498,2 кв. м. выполняются операции по пошиву изделий на 239 единицах швейного оборудования. К труду на швейном производстве в среднем привлекается порядка 189 человек. В первую очередь — это осужденные, имеющие исковые обязательства и алименты.

За 5 месяцев 2019 года осужденными изготовлено более 20 видов швейной продукции на сумму 15,9 млн рублей.

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Выпускаемая швейная продукция (спецодежда, постельные принадлежности, кухонная утварь) реализуется как для государственных и муниципальных нужд, так и коммерческим организациям Калужской области и ближайшим регионам.

В настоящее время на швейном производстве женской колонии расширен ассортимент выпускаемых изделий. Теперь отбывающие здесь наказание женщины шьют детские пинетки с мехом на шнурках, предназначенные для использования при пониженных температурах, в том числе в северных регионах. Также в ассортимент вошла текстильная детская продукция, например юбки и шорты из хлопчатобумажной ткани.

«Руководителями учреждения и Центра трудовой адаптации осужденных ИК-7 проводится постоянная работа по увеличению объемов выпускаемой швейной продукции и расширению её ассортимента», — подчеркнула Ирина Бегунова.

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