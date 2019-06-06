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В начале 2020 года на Севморпути могут начать работу новые атомные ледоколы

Экономика

Проекта 22220

В начале 2020 года на Севморпути могут начать работу новые атомные ледоколы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) «Урал»

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 11:31 — REGNUM  Новый тип российских атомных ледоколов ЛК-60Я (проект 22 220) могут начать работу на Северном морском пути (Севморпути) в начале 2020 года. Об этом 6 июня заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на Петербургском экономическом форуме.

«Мы рассчитываем, что ледоколы 60 мегаватт начнут работу на Северном морском пути уже в начале следующего года», — сообщил Рахманов в рамках сессии «Мировой океан. Новые подходы к управлению и сбережению».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 года в Санкт-Петербурге был спущен на воду атомный ледокол «Урал». Этот ледокол является третьим атомным ледоколом проекта 22 220, который построен с целью освоения российской Арктики.

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