В начале 2020 года на Севморпути могут начать работу новые атомные ледоколы

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Новый тип российских атомных ледоколов ЛК-60Я (проект 22 220) могут начать работу на Северном морском пути (Севморпути) в начале 2020 года. Об этом 6 июня заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на Петербургском экономическом форуме.

«Мы рассчитываем, что ледоколы 60 мегаватт начнут работу на Северном морском пути уже в начале следующего года», — сообщил Рахманов в рамках сессии «Мировой океан. Новые подходы к управлению и сбережению».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 года в Санкт-Петербурге был спущен на воду атомный ледокол «Урал». Этот ледокол является третьим атомным ледоколом проекта 22 220, который построен с целью освоения российской Арктики.

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