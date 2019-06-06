Ростовские власти пытаются отсудить госсубсидии у «Евродона»

Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM Министерство промышленности и энергетики Ростовской области требует от крупнейшего агрохолдинга «Евродон» вернуть 129 млн рублей. Деньги были выделены сна строительство комплекса по производству индейки, но компания не исполнила свои обязательства по договору. Это следует из документов, находящихся в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Находящаяся в настоящее время в процедуре наблюдения компания получила средства в качестве субсидии на возмещение части затрат на подключение к электрическим и газовым сетям объектов комплекса по производству мяса индейки. До сих пор отчёта, проделана ли работа, власти не получили, сообщает «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2018 года правительство Ростовской области оказало помощь крупнейшему агрохолдингу «Евродон» в размере 144 млн рублей. Деньги были перечислены для уплаты процентов по инвестиционным кредитам из федерального и областного бюджета. В декабре донской губернатор Василий Голубев распорядился возместить ущерб, который нанёс предприятию птичий грипп, на сумму 180,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года глава региона высказал своё мнение о сложившейся на предприятии непростой ситуации.

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«Нам предстоит пройти некоторый путь, чтобы в этом направлении начались какие-нибудь положительные процессы. У правительства тут есть только одна цель — стабилизация ситуации. Мы в текущем году субсидировали данное предприятие. Мы не отказываемся от этого и готовы продолжать работу, но при условии выплаты предприятием всех платежей и налогов», — сказал Голубев.

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Крупнейшее в России предприятие по производству индейки ООО «Евродон» (основатель компании Вадим Ванеев по требованию «Внешэкономбанка» был вынужден в 2018 году покинуть пост) начал испытывать трудности после того, как площадки были поражены птичьим гриппом. Так, например, в декабре 2016 года убытки компании из-за вируса превысили 1 млрд рублей.

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