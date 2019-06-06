У России есть риск уйти в рецессию в 2019 году — Кудрин

Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Для российской экономики существует риск рецессии в 2019 году. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2019 сообщил 6 июня председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Кудрин указал, что лично он «экономического кризиса не ждет».

«Обсуждается возможность, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть на один или два квартала (уйдет) в рецессию, но я предполагаю, что не будет такого. Хотя риски есть. Но мой прогноз, что мы будем в положительной зоне. А это уже не кризис», — добавил чиновник.

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Потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превысит 2%, заявил ранее Кудрин на ПМЭФ-2019.