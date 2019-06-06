Глава ЦБ не видит рисков финансовой нестабильности

Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Российской Федерации нет рисков финансовой нестабильности из-за темпов роста потребительского кредитования. Об этом, как передает НТВ, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на сессии по макроэкономике в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, никаких рисков для финансовой стабильности страны на данный момент нет, однако регулятор пытается охладить темпы роста потребительского кредитования.

Набиуллина также добавила, что закредитованность жителей страны является результатом низкого уровня жизни.

Как передавало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум, который проводится с 1997 года, стартовал 6 июня. Девиз форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития».

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