Выплаты на первого ребенка будет получать в 1,5 раза больше семей

Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Количество семей, которым положены выплаты на первого ребенка, с 1 января 2020 года увеличится примерно в полтора раза из-за изменения критериев нуждаемости при расчете пособий. Об этом заявил 6 июня глава Минтруда Максим Топилин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что в настоящее время выплаты на первого ребенка получают около 40% семей, но с началом нового года такую поддержку будут получать около 70% семей. Таким образом, количество получателей вырастет примерно в 1,5 раза.

Министр напомнил, что с 1 января 2018 года получить пособие могут семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полутора прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения в том или ином субъекте РФ. Позднее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил изменить критерии назначения выплат — учитывать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий законопроект, направленный на изменение порядка выплат пособий при рождении ребенка, правительство внесло в Госдуму 30 мая. Авторы поправок полагают, что изменения будут способствовать повышению рождаемости в РФ.

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