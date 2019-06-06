УрФУ и Уралвагонзавод подготовят машиностроителей-практиков

Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM Уралвагонзавод и Уральский федеральный университет (УрФУ) подписали соглашение о намерениях, которое позволит осуществлять подготовку машиностроителей в рамках проектного обучения. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

"Внедрение проектного обучения даст возможность подготовить компетентных специалистов, ориентированных на конкретное производство», — сообщил директор по персоналу УВЗ Константин Захаров.

По соглашению сторон реализация проектного обучения будет проходить на базовой кафедре «Машиностроение» в Нижнетагильском технологическом институте (филиале) УрФУ. На вуз возложена миссия подготовки обучения, а на предприятие — выработка тем для проектов и участие в их разработке и защите. Уралвагонзавод также окажет содействие в развитии материальной базы университета.

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