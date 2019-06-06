Четверг, 6 Июня 2019 года
11:09:51 МСК

УрФУ и Уралвагонзавод подготовят машиностроителей-практиков

Экономика

Молодых специалистов будут ориентировать на конкретное производство

Екатеринбург, 6 июня 2019, 11:09 — REGNUM  Уралвагонзавод и Уральский федеральный университет (УрФУ) подписали соглашение о намерениях, которое позволит осуществлять подготовку машиностроителей в рамках проектного обучения. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

"Внедрение проектного обучения даст возможность подготовить компетентных специалистов, ориентированных на конкретное производство», — сообщил директор по персоналу УВЗ Константин Захаров.

По соглашению сторон реализация проектного обучения будет проходить на базовой кафедре «Машиностроение» в Нижнетагильском технологическом институте (филиале) УрФУ. На вуз возложена миссия подготовки обучения, а на предприятие — выработка тем для проектов и участие в их разработке и защите. Уралвагонзавод также окажет содействие в развитии материальной базы университета.

Читайте также: 33 стажера получат шанс стать сотрудниками Уралвагонзавода

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Машиностроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить