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Алекперов назвал комфортную для «Лукойла» цену на нефть

Экономика

По текущим ограничениям ОПЕК+ «Лукойл» может добывать не больше 2,5 тыс. тонн нефти в сутки

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 11:07 — REGNUM  Комфортная цена на нефть для «Лукойла» находится на уровне $60−70 за баррель, заявил 6 июня глава компании Вагит Алекперов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что по текущим ограничениям ОПЕК+ «Лукойл» может добывать не больше 2,5 тыс. тонн нефти в сутки, но добычу можно быстро нарастить, главное подходить к этому вопросу аккуратно, поскольку последние тенденции в мире — это снижение цен на нефть.

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Алекперов выразил надежду, что министерство энергетики РФ найдет взвешенную позицию с министрами нефти Саудовской Аравии и Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти закрылись 5 июня в минусе. На американской сессии нефть марки Brent снижалась до $59,42. Сегодня, 6 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $60,75 (+0,35%). По словам экспертов, падение может возобновиться в любой момент — достаточно цене пройти уровень $59,50, падение усилится до $57,50.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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