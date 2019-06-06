Следствие по делу о крупном хищении в посольстве РФ в Израиле завершено

Москва, , 10:58 — REGNUM Дело о многомиллионном хищении средств посольства России в Израиле уже в ближайшее время будет доведено до суда. В настоящее время следствие завершено, материалы направлены в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 6 июня.

Фигурантами по делу проходят три человека: главный бухгалтер посольства Анна Журавлева, сотрудница дипмиссии Анна Сидорова и сотрудница ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось. Обвинение им в зависимости от роли каждой предъявлено по двум статья УК РФ — «Мошенничество» и «Пособничество в мошенничестве».

По версии следствия, преступления совершались в период с октября 2012 по август 2014 года. Журавлева вместе с Сидоровой и при содействии Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублёвом эквиваленте. В СКР уточнили, что злоумышленницы подделали распорядительные платежные документы и под видом расчётов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов похитили средства.

«Собрана достаточная совокупность доказательств о причастности фигуранток к совершенному преступлению», — добавили в СКР.

Напомним, факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России.

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