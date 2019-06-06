Калужская область намерена заключить на ПМЭФ около 15 соглашений

Калуга, , 10:57 — REGNUM Делегация Калужской области, возглавляемая губернатором Анатолием Артамоновым, принимает участие в работе открывшегося 6 июня XXIII Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ-2019. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в программе пребывания калужской делегации на форуме — участие в панельных сессиях и других деловых мероприятиях по основным разделам: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

Губернатор Анатолий Артамонов выступит на стратегических сессиях, посвященных развитию экспортных возможностей и созданию благоприятной бизнес-среды в регионах. Запланировано участие главы Калужского региона в формате бизнес-диалогов «Россия-Швеция» и «Россия-Японии», а также в ряде деловых переговоров. Ожидается подписание около 15 соглашений, в том числе с регионами, финансовыми организациями, федеральными агентствами, компаниями-операторами сотовой связи, инвесторами. В частности, предстоит обсуждение перспектив экономического сотрудничества Калужской области и Голландии в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос.

В течение трёх дней пройдут рабочие встречи калужской делегации с представителями российских, европейских и японских компаний. Также предполагаются переговоры с руководством компаний, чьи проекты уже реализуются в Калужской области, о планах по развитию действующих производств — Nestle, Volvo Group, AstraZeneca, Volkswagen, LafargeHolcim.

Калужская область в составе российской экспозиции также участвует в выставке SPIEF Investment & Business Expo. Регион представил инфраструктурные и инвестиционные проекты, способствующие развитию современных высокотехнологичных производств и традиционных промышленных предприятий. В том числе, 12 индустриальных парков, площадки особой экономической зоны «Калуга», транспортно-логистическую систему, мультимодальный комплекс «Фрейт Вилладж Ру» (Freight Village RU), уникальные структурные сервисы, экспортные проекты «Один пояс — один путь», центры технологических компетенций отраслевых кластеров. Концепция калужской экспозиции — «Присоединяйтесь!» — символизирует широкие возможности региона для успешной реализации перспективных планов.

Напомним, главная тема Петербургского экономического форума — «Формируя повестку устойчивого развития». Она включает обсуждение вопросов состояния и перспектив развития глобальной экономики с учетом нестабильности политических отношений, растущего социального неравенства, а также с точки зрения сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.