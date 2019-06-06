Четверг, 6 Июня 2019 года
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Экономисты ТюмГУ выявили, что «зелёные» кредиты снижают банковские риски

Экономика

Эксперты проанализировали данные десяти банков Китая

Тюмень, 6 июня 2019, 10:56 — REGNUM  Экономисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) выявили, что присутствие «зеленых» кредитов в кредитном портфеле банка способствует снижению показателя просроченных кредитов. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба вуза.

К результатам, объясняющим снижение банковских рисков, исследователи пришли при анализе данных десяти из 24 крупнейших банков Китая за пятилетний период.

«Исследование показало, что при увеличении доли «зеленых» кредитов в кредитном портфеле на 1%, NPL банка (Non-performing loans — просроченные кредиты) будет снижаться на 0,0006%», — объяснила полученный результат профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита ТюмГУ Ольга Мирошниченко.

«Зеленые» кредиты направляются в виде инвестиций в экологически значимые проекты в сельском хозяйстве, энергетике, чистой промышленности. Отмечается, что рынок «зеленого» кредитования стремительно развивается последние пять лет, однако является относительно новым как для мирового финансового рынка в целом, так и для российского в частности.

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