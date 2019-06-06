Украина в 2019 г. нарастила транзит российского газа почти на 8%

Киев, , 10:53 — REGNUM Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-мае 2019 года составил 37,6 млрд кубометров топлива.

Об этом 6 июня сообщает оператор украинской ГТС, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что в нынешнем году транзит увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Укртрансгаз» уточняет, что непосредственно за май транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,37 млрд кубометров, что на 16,4% больше, чем за май прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2018 г. транзит природного газа из России через украинскую ГТС составил 86,774 млрд кубометров.

31 декабря нынешнего года контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается. В мае вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил о необходимости возобновления трехсторонних переговоров по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС «как можно скорее». Еврочиновник тогда заявил, что «через несколько недель» он поедет в Москву и передаст посыл о том, что ЕС хочет и намерен как можно скорее возобновить эти переговоры.

«Нам нужен очень быстрый прогресс. Речь идет не только о том, чтобы найти решение для грядущей зимы, но и о том, чтобы заключить новый долгосрочный контракт о транзите природного газа», — сказал Шефчович.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сотрудничество с Украиной по транзиту газа должно быть прагматичным, основанным на нормальных коммерческих отношениях и взаимовыгодным.

«На фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик», — отметил премьер РФ.