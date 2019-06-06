Малый бизнес заключил госконтракты в Москве на сумму 1 трлн рублей

Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Сумма закупок у предприятий малого предпринимательства в Москве за пять лет составил 1 трлн рублей, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов 6 июня на «Петербургском международном экономическом форуме» (ПМЭФ).

«За пять лет заказчики города Москвы заключили с субъектами малого предпринимательства контракты на сумму 1 триллион рублей. Сегодня наблюдается тенденция роста доли субъектов малого предпринимательства в городском заказе столицы. В ретроспективном сравнении за семь лет доля закупок у субъектов малого предпринимательства увеличилась в 12 раз», — сказал Ефимов.

По его словам, на долю средних и малых предприятий пришлось до 40 процентов всего объема закупок столицы по 44-ФЗ в 2018 году.

Чиновник заявил, что Москва создает «открытые, прозрачные и равные условия для бизнеса при работе на рынке закупок». При этом малому бизнесу власти уделяют особое внимание.