Петербург на ПМЭФ предложил расширить свою успешную ОЭЗ

Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Санкт-Петербург заинтересован в расширении своей особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург». Дело в том, что возможности ОЭЗ на сегодня исчерпаны: полностью занята площадка «Нойдорф», а на площадке «Новоорловская» все территории будут заняты к концу 2020 года.

Об этом говорилось на встрече врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили 6 июня в Смольном.

Расширить территорию ОЭЗ «Санкт-Петербург» предлагается за счет участка площадью 35 га в производственной зоне «Ломоносовская» в Петродворцовом районе. Это позволит привлечь 25 компаний с общим объёмом инвестиций более 15 млрд. рублей и создать порядка 2 900 рабочих мест, а налоговые отчисления в городской бюджет составят около 3 млрд руб. в год.

По словам Максима Орешкина, Минэкономразвития будет максимально поддерживать инициативы и перспективные инвестиционные проекты Санкт-Петербурга.

Александр Беглов и Максим Орешкин также ознакомились с инвестиционными проектами развития Кронштадта, представленными на стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2019. Врио губернатора отметил, что реализация этих проектов позволит Кронштадту через 5−7 лет войти в число красивейших городов-музеев Европы.

Беглов предложил рассмотреть вопрос о создании на территории Кронштадта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, что позволит установить налоговые льготы для инвесторов, будет способствовать повышению туристического и инвестиционного потенциала Кронштадта, развитию малого и среднего бизнеса.

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