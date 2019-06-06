Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM России необходим рост экономики, а не просто стабильность. Об этом сегодня, 6 июня, в ходе панельной дискуссии «Российская экономика в поисках стимулов роста» на Петербургском экономическом форуме заявил первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Читайте также: Финансовое благополучие граждан РФ «тает на глазах»

Экономисты предрекли падение реальных доходов в РФ в 2019 году

По его мнению, без роста доходов населения в стабильности нет смысла.

«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения», — приводит РБК слова министра.

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств, невозможно, уверен Силуанов.

Также в сюжете: Сбережения жителей России постепенно «испаряются»

В Кремле трезво оценивают благосостояние граждан — Песков

Поэтому, по его словам, задача правительства как раз заключается в том, чтобы подстимулировать, подстегнуть экономическую активность бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что реальные располагаемые денежные доходы жителей России в 2019 году уменьшатся, а предпосылки для их роста на сегодняшний день отсутствуют. Так, в 2018 году, согласно данным Росстата, рост реальных доходов граждан был практически нулевым (0,1%), а по итогам первого квартала 2019 года падение составило 2,3%.

По оценкам аналитиков, во втором квартале падение продолжится, и ждать увеличения реальных располагаемых доходов населения не стоит.