Группа FCA неожиданно отозвала свое предложение о слиянии с Renault

Париж, , 10:29 — REGNUM Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA), который ранее предложил создать совместное предприятие французской компании Renault, решил отказаться от сделки. Об этом говорится в пресс-релизе FCA.

«Стало очевидно, что в настоящее время во Франции отсутствуют политические условия для успешного завершения такой сделки», — говорится в сообщении FCA.

По информации американского издания The Wall Street Journal, причиной отказа от объединения компаний стали неприемлемые для FCA требования правительства Франции.

Ранее французские власти заявили о готовности поддержать слияние автокомпаний, если они гарантируют сохранение рабочих мест и штаб-квартиры во Франции, а также место в совете директоров.

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