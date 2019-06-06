Четверг, 6 Июня 2019 года
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Группа FCA неожиданно отозвала свое предложение о слиянии с Renault

Экономика

Поскольку для этого отсутствуют политические условия для успешного ведения бизнеса

Париж, 6 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA), который ранее предложил создать совместное предприятие французской компании Renault, решил отказаться от сделки. Об этом говорится в пресс-релизе FCA.

«Стало очевидно, что в настоящее время во Франции отсутствуют политические условия для успешного завершения такой сделки», — говорится в сообщении FCA.

По информации американского издания The Wall Street Journal, причиной отказа от объединения компаний стали неприемлемые для FCA требования правительства Франции.

Ранее французские власти заявили о готовности поддержать слияние автокомпаний, если они гарантируют сохранение рабочих мест и штаб-квартиры во Франции, а также место в совете директоров.

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