Четверг, 6 Июня 2019 года
10:29:59 МСК

Hyundai Mobis открыла научно-исследовательский центр «M.Cube» в Китае

Экономика

Новый научно-исследовательский центр был открыт в городе Шэньчжэнь

Hyundai Mobis открыла научно-исследовательский центр «M.Cube» в Китае
Иллюстрация: Mk.co.kr
Научно-исследовательский центр «M.Cube»

Шэньчжэнь, Китай, 6 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Hyundai Mobis открыл свой научно-исследовательский центр «M.Cube» в одном из городов Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

M.Cube представляет собой центр открытых инноваций, полностью направленный на инвестирование в стартапов и исследование новых технологий в сфере автопилотируемых транспортных средств.

Как сообщили представители компании, за шесть месяцев Hyundai Mobis открыла два исследовательских центра на территории двух стран. Первый научно-исследовательский центр «M.Cube» компания открыла в Кремниевой долине в ноябре 2018 года.

Известно, что представители центра M. Cube, расположенного в Шэньчжэне, работают над поиском выдающихся стартапов, заключают с ними соглашения о сотрудничестве с целью повысить конкурентоспособность Hyundai Mobis.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить