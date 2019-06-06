Мэрии Чебоксар не удалось изъять у бизнесмена недострой в Заволжье

Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В чебоксарском Заволжье, которое ждёт газификация, продолжаются разбираться, у кого чьи земли. В июне мэрия Чебоксар проиграла иск к предпринимателю, у которого есть магазин в посёлке Октябрьский: чиновники отмечали, что это объект незавершённого строительства и он не был введён в эксплуатацию в течение действия договора аренды земли, поэтому отказалась продлевать его. И планировала продать его. В то время как бизнесмен утверждал, что «строительство фактически завершено до его приобретения». Суд встал на сторону бизнесмена, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Во время судебных разбирательств предприниматель прекратил свою деятельность.

Администрация Чебоксар подала иск в суд на индивидуального предпринимателя Гордея Федорова, требуя изъять недостроенный объект в посёлке Октябрьский — одноэтажное каркасно-засыпное здание на участке площадью 886 кв. метров, в том числе «площадью 70 кв. метров в охранной зоне электрокабеля, площадью 96 кв. м в охранной зоне газопровода». Мэрия планировала затем продать его с публичных торгов.

В ходе разбирательств установлено, что в ноябре 2015 года администрация передала земельный участок предпринимателю во временное владение и пользование «для завершения строительства магазина», срок действия договора — 31 октября 2018 года. Из материалов дела следует, что земельный участок под строительство магазина первоначально был предоставлен в 2003—2004 годах администрацией Чебоксар ОАО «Санаторий «Чувашия». В свою очередь, «Санаторий «Чувашия» возведённый на участке объект незавершенного строительства передал по договору купли-продажи С. Нардину, который в 2004 году продал его Гордею Федорову.

Администрация уведомила арендатора об отказе от возобновления договора аренды. Чиновники ссылались на то, что в течение этого времени «объект незавершенного строительства в эксплуатацию не введён», в связи с чем «он может быть изъят у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов». Исковое заявление поступило в суд через три месяца после истечения срока действия договора, в конце января 2019 года.

«Представитель ответчика иск не признал, указывая, что строительство объекта фактически завершено до его приобретения», — говорится в документе.

По сведениям из открытых источников, данный объект «незавершённого строительства» ныне — продуктовый магазин. При этом, по данным публичной кадастровой карты, спорный участок по документу предназначен «для завершения строительства магазина» (категория земель — земли населённых пунктов, кадастровая стоимость — 706 434,38 рублей).

Арбитражный суд Чувашии отказал мэрии в удовлетворении иска, так как на момент покупки объекта действовали другие положения Гражданского кодекса, предусматривающие, что «при переходе права собственности на строение, находящееся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой строением». Действующее регулирование в части заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на него не распространяется. Определение суд вынес 3 июня. Решение суда не вступило в законную силу.

Примечательно, что по данным ЕГРЮЛ, Гордей Федоров, зарегистрировавшийся в качестве индивидуального предпринимателя в 1996 году, 18 апреля 2019 года «прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения».

Как сообщало ИА REGNUM, в сети появилось видеообращение, где группа людей, представляющихся жителями поселка Первомайский в чебоксарском Заволжье, высказывается против застройки береговой линии Волги, прилегающей к территории населенного пункта. Инициативная группа заявляет, что земли размежеваны, переданы в аренду. Также, по их словам, эти земли находятся в водоохранной зоне, хотя ранее они несколько лет пытались оформить права на землю.

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Как сообщало ИА REGNUM, в чебоксарском Заволжье, где в этом году могут начаться работы по газификации, активизировалось жилищное освоение территории. В начале года мэрия Чебоксар приняла предложение от общества с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — «Торговый Домъ Хорошавина Андрея Васильевича» — о подготовке документации по планировке территории площадью более 1 га в посёлке Сосновка. Согласно техническому заданию, речь идёт о проведении «инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства».