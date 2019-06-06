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Правительство России будет аккуратно тратить нацрезервы — Силуанов

Экономика

России необходимо накопить достаточный объем средств в ФНБ

Правительство России будет аккуратно тратить нацрезервы — Силуанов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 10:27 — REGNUM  Правительство России будет крайне аккуратно подходить к тратам средств из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил 6 июня министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

«К тратам резервов будем подходить очень аккуратно. Они спасли нас в прошлый кризис, и нужно накопить достаточный объем», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что трату резервов воспринимает как ослабление бюджетного правила, что может привести к ситуации, когда при падении цен на нефть нечем будет финансировать национальные проекты.

По мнению Силуанова, к вопросу траты резервов на инвестиции нужно подходить осторожно, так, чтобы «получить на 1 рубль 10 частных инвестиций».

«Тогда будет эффект», — считает глава минфина.

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