Четверг, 6 Июня 2019 года
10:27:21 МСК

В Оренбурге на 0,5% подорожало автомобильное топливо

Экономика

Цены растут вторую неделю подряд

В Оренбурге на 0,5% подорожало автомобильное топливо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
АЗС

Оренбург, 6 июня 2019, 10:22 — REGNUM  В Оренбурге с 27 мая по 3 июня зафиксирован рост розничных цен на бензин и дизтопливо. В среднем автомобильное топливо подорожало на 0,5%, сообщает Оренбургстат.

Стоимость литра бензина выросла с 43,94 рубля до 44, 17 рубля. Так, ценник за литр бензина марки АИ-92 увеличился на 27 копеек и составил 41,77 рубля, а марки АИ-95 — на 26 копеек и составил 45,74 рубля. Дизтопливо подорожало на 12 копеек и стоимость литра — 46,26 рубля.

Стоит отметить, автомобильное топливо дорожает вторую неделю подряд. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 по 27 мая рост составил 0,1% (3 копейки). Похожая ситуация сложилась и других регионах. Эксперты характеризовали ее как «подготовку к рывку».

Читайте ранее в этом сюжете: Подготовка к рывку? В Оренбурге за неделю бензин подорожал на 0,1%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить