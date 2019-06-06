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Вызовом для государства назвала национальные проекты глава ЦБ РФ

Экономика

Привлечение частных инвесторов потребует времени, полагает Набиуллина

Вызовом для государства назвала национальные проекты глава ЦБ РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 10:27 — REGNUM  Выполнение национальных проектов является большим вызовом для государства и может растянуться надолго. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина 6 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Набиуллина выразила опасения, что нацпроекты, даже «при выстраивании эффективного менеджмента со стороны государства», станут для него большим вызовом. Нужны частные инвестиции, их привлечение потребует много времени, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей на выполнение национальных проектов в 2019—2024 годах. Больше половины средств выделят из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

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Национальные проекты
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