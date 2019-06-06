Авиакомпания «Якутия» нерационально использует выдаваемые ей госсубсидии?

Якутск, , 10:51 — REGNUM В авиакомпании «Якутия» получаемые из республиканского бюджета деньги используют для создания комфортабельных условий перелётов за границу для VIP-пассажиров вместо того, чтобы обеспечивать хотя бы минимальные удобства при авиаперевозках между населёнными пунктами региона. Такое мнение высказал политолог и журналист Виталий Обедин, пояснив, что госсубсидии региональной авиакомпании — это одна из причин, по которой население Якутии живёт чуть хуже, чем могло бы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Потому что каждый раз, когда власти не хватает лишнего миллиарда-двух в год на строительство пары новых школ, детских садов или благоустройство дворов, это потому что недостающие деньги ушли в качестве субсидии на авиакомпанию «Якутия». И так последние лет 10», — отметил эксперт.

Неадекватными он счёл создание авиакомпанией салона класса «Бизнес-комфорт» на борту самолётов Boeing 737−800, предназначенных для дальнемагистральных перелётов по России и выполнения международных рейсов.

«Салон оборудован полностью раскладывающимися, эргономичными креслами с системой многорежимного автоматического массажа, что позволит пассажирам во время перелёта расслабиться и насладиться максимальным комфортом, а постельные принадлежности обеспечат полноценный сон и отдых», — сообщается на сайте «Якутии».

"Проблема ровно в одном. Большинству наших жителей не то, чтобы на кровать с постельным бельём и улыбчивыми стюардессами не хватает, а даже на самый дешёвый, невозвратный и без багажа», — подчеркнул Виталий Обедин.

Он привёл слова тележурналиста Бориса Соболева, сообщившего в передаче на телеканале «Россия», что «билет до поселка Черский стоит 28,5 тысяч рублей. Цена как за перелёт в Австралию. Сумасшедшие накрутки не мешают перевозчикам экономить буквально на всем — от уборки салона и до починки туалетов».

«То есть кому-то в Австралию — под одеяльцем и в кроватке, а кому-то из Черского до Якутска с ногами крестиком, — сделал вывод Виталий Обедин. — Ну, чтобы не описаться, если туалет вдруг будет закрыт, потому что выделенный в качестве субсидии авиакомпании миллиард потратили на оборудование самолётов эргономичными раскладывающимися креслами, а не починку туалетов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года депутаты Госсобрания республики поддержали предложение правительства региона добавить к миллиардному дефициту бюджета ещё 8,85 млрд рублей. В итоге дефицит бюджета Якутии на 2019 год составит 10 млрд рублей вместо изначально запланированного 1,15 млрд. Наиболее важным среди принятых на сессии поправок в бюджет региона премьер-министр республики Владимир Солодов назвал выделение субсидии авиакомпании «Якутия» в размере 1,7 млрд рублей.

«Это позволит в 2019 году существенно повысить стабильность нашей республиканской авиакомпании, а также восстановить международные полёты и нарастить воздушный флот, необходимый для бесперебойного выполнения полётов на период реконструкции аэропорта Якутск», — заверил председатель правительства республики.