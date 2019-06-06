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Рост ВВП России в 2019 году будет ниже 2% — Кудрин

Экономика

На этот экономический показатель повлиял арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Рост ВВП России в 2019 году будет ниже 2% — Кудрин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Кудрин

Москва, 6 июня 2019, 10:17 — REGNUM  По прогнозу главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, рост российского ВВП в 2019 году составит 1,3%. Об этом он заявил, выступая 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По оценкам Кудрина, в ближайшие годы потенциал роста российской экономики будет всего около 2% или ниже, что не соответствует темпам роста мировой экономики.

На рост российской экономики, по мнению главы Счетной палаты, в существенной мере оказала влияние ситуация с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Из-за чего отток капитала из России составил около 40 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года наблюдалось замедление роста ВВП до 0,8%.

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