Правительство России должно работать над защитой бизнеса — Силуанов

Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Правительству России следует лучше работать над защитой прав бизнеса. Об этом заявил на ПМЭФ-2019 министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предприниматели говорят о необходимости защиты их прав и собственности. В этом направлении надо будет еще поработать. Многие говорили о том, что необходимо, помимо защиты, еще изменить работу наших контролирующих органов. Это сделано. За прошлые годы изменилась работа налоговой и таможенной службы», — заметил Силуанов.

При этом вице-премьер указал на рост прибыли предприятий, однако инвестиций по-прежнему не наблюдается в нужных объемах: бизнесмены требуют стабильных условий, которые обеспечивали бы им сохранность и отдачу от инвестиций. Сейчас правительство готовит пакет мер, который обеспечит стабильные условия на весь период реализации инвестиционного проекта.

«Задача правительства — подстегнуть экономическую активность и активность бизнеса. Да, у нас пока рост невысокий за I квартал — это полпроцента. Но, тем не менее, мы этого ожидали, в принципе. Это следствие изменений, которые и в налогах произошли. Надо подстегнуть структурные изменения», — сказал Силуанов.

По его мнению, «маховик» национальных проектов должен точечно ударить по застарелым проблемам, поддержать экспорт, малый и средний бизнес, производительность труда.

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