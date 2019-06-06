Софийскую набережную Великого Новгорода обустроят за 600 млн рублей

Великий Новгород, , 10:08 — REGNUM Общая стоимость строительства Софийской набережной в Великом Новгороде превысит 600 млн рублей, работы продлятся три года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

По словам губернатора региона Андрея Никитина, тендер на строительство будет объявлен «в ближайший месяц-полтора».

«Стройка начнётся уже в этом году», — заявил губернатор.

Финансирование проекта будет вестись из федерального, областного и муниципального бюджетов. в этому году на реконструкцию набережной бюджет области выделил около 55 млн рублей, ещё около половины этой суммы будет изыскано в городском бюджете, 82 млн рублей поступят из федерального бюджета.

Строительство набережной начнётся от сквера Водников, благоустройство которого было начато в 2018 году. В этом году там появятся освещение, wi-fi, детская площадка, туалет.

Напомним, дизайн-проект обустройства Софийской набережной разработан ООО «КБ Стрелка».

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