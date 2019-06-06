Устами ФАС: правительство признает проблему роста цен на бензин

Москва, , 10:05 — REGNUM Правительство России устами ФАС признает проблему роста цен на ГСМ — это хорошо, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Плохо то, что на лицо явное отсутствие координации действий государственных органов и продавцов бензина, а большинство из них государственные», — отметил политолог.

Выглядит это очень странно, когда одной рукой правительство решает социальную задачу по сдерживанию цен на бензин, а другой ищет, как сохранить доходность нефтяников.

«Необходимо признать, что снабжение населения ГСМ — это социальная услуга, поэтому надо ввести государственное тарифицирование цен на эту группу товаров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложила способ сдерживания цен на бензин. Речь идет о регулировании объемов биржевых продаж топлива независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

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