Четверг, 6 Июня 2019 года
10:07:27 МСК

Устами ФАС: правительство признает проблему роста цен на бензин

Экономика

На лицо явное отсутствие координации действий госорганов и продавцов бензина

Устами ФАС: правительство признает проблему роста цен на бензин
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Цены на бензин

Москва, 6 июня 2019, 10:05 — REGNUM  Правительство России устами ФАС признает проблему роста цен на ГСМ — это хорошо, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Плохо то, что на лицо явное отсутствие координации действий государственных органов и продавцов бензина, а большинство из них государственные», — отметил политолог.

Выглядит это очень странно, когда одной рукой правительство решает социальную задачу по сдерживанию цен на бензин, а другой ищет, как сохранить доходность нефтяников.

«Необходимо признать, что снабжение населения ГСМ — это социальная услуга, поэтому надо ввести государственное тарифицирование цен на эту группу товаров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложила способ сдерживания цен на бензин. Речь идет о регулировании объемов биржевых продаж топлива независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Читайте также: ФАС предложила способ сдерживания цен на бензин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить