Изменения в бюджете Оренбурга: впервые за год появляется дефицит

Оренбург, , 10:01 — REGNUM Бюджет Оренбурга получил дополнительно 849 миллионов 248 тысяч рублей (из них 748 миллионов областных средств и 101 миллион собственных доходов муниципалитета), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского совета. Сегодня, 6 июня, горсовет собрался на внеочередном заседании для внесения поправок в бюджет.

Впервые за год у городской казны появляется дефицит. Разработчики проекта объяснили его появление необходимостью направить дополнительные инвестиции на развитие городских общественных территорий, в первую очередь на благоустройство города и на решение вопросов маневренного фонда. Планируется, что до конца 2019 года (в сентябре) дефицит в 100 миллионов будет погашен.

«Нужно сказать, что сумма, которая поступила из вышестоящих бюджетов, для нашего города непривычно большая. Муниципальный дорожный фонд теперь составляет 1 млрд 870 млн рублей — лично я не помню такой цифры за всё время работы председателем бюджетного комитета, — отметил председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Коровяковский. — Радует и то, что есть собственные доходы — 101 млн рублей. Фактически, сегодняшние поступления до конца года «закрывают» вопрос оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями, также, как и вопрос по заработной плате педагогам».

Самая крупная сумма выделяется на ремонт автомобильных дорог общего пользования — 260 миллионов рублей. Напомним, в 2019 году подход к развитию улично-дорожной сети должен кардинально измениться. Если раньше меняли только дорожное полотно, то теперь будут проводить ремонт проезжей части и обязательное благоустройство прилегающей территории.

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