Представители южнокорейских компаний провели консультации по экспорту в США

Палм-Спрингс, США, , 10:06 — REGNUM Представители Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ) провели консультации по экспорту в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителе федерации.

По их словам, консультационные встречи прошли в Палм-Спрингс, штат Калифорния в период со 2 по 6 июня 2019 года.

Известно, что на консультациях по экспорту присутствовали представители 15 малых и средних предприятий Южной Кореи.

Федерация малого бизнеса проводит данное мероприятие с 2016 года с целью продвижения южнокорейских средних и малых предприятий на рынок Северной Америки. Однако в этом году, консультационную встречу посетили не только производители бытовой техники и мобильных гаджетов, но и компании, работающие в сфере красоты.

«Узнаваемость южнокорейских брендов на американском рынке неуклонно растет, поэтому мы продолжим оказывать нашим компаниям поддержку расширения экспорта», — сообщили представители Федерации малого и среднего бизнеса.