Четверг, 6 Июня 2019 года
10:07:03 МСК

Представители южнокорейских компаний провели консультации по экспорту в США

Экономика

Консультационные встречи прошли в Палм-Спрингс в период со 2 по 6 июня 2019 года

Палм-Спрингс, США, 6 июня 2019, 10:06 — REGNUM  Представители Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ) провели консультации по экспорту в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителе федерации.

По их словам, консультационные встречи прошли в Палм-Спрингс, штат Калифорния в период со 2 по 6 июня 2019 года.

Известно, что на консультациях по экспорту присутствовали представители 15 малых и средних предприятий Южной Кореи.

Федерация малого бизнеса проводит данное мероприятие с 2016 года с целью продвижения южнокорейских средних и малых предприятий на рынок Северной Америки. Однако в этом году, консультационную встречу посетили не только производители бытовой техники и мобильных гаджетов, но и компании, работающие в сфере красоты.

«Узнаваемость южнокорейских брендов на американском рынке неуклонно растет, поэтому мы продолжим оказывать нашим компаниям поддержку расширения экспорта», — сообщили представители Федерации малого и среднего бизнеса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить