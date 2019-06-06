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Экономика России будет расти медленнее 2% в ближайшие годы — Кудрин

Экономика

Председатель Счетной палаты настаивает на необходимости реформы судебной системы ради привлечения инвестиций

Экономика России будет расти медленнее 2% в ближайшие годы — Кудрин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и Максим Орешкин на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 09:59 — REGNUM  Потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превысит 2%. Такой прогноз озвучил 6 июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Кудрина, причина кроется в высоких рисках для бизнеса, так как в России нет стабильных правил и контроля за их справедливым соблюдением в арбитраже.

«Потенциал роста поэтому не увеличивается. В этом году, действительно, я сказал, что, по моему прогнозу, рост составит не 1,3%, как по официальному прогнозу, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста — около 2% или ниже. Полагаю, что мы не достигнем планки в 3% и выше, чтобы выйти выше среднемирового роста», — сказал Алексей Кудрин.

Он полагает, что структурные реформы и укрепление институтов в России проводятся недостаточно энергично.

«В отношении судов — это должно быть непрерывным фокусом, фокусом президента, правительства. Это непрерывный мониторинг независимости судов», — добавил Кудрин. Кроме того, кадровый потенциал судов в РФ тоже постоянно ухудшается.

«(Необходимые) меры среди специалистов достаточно известны и обсуждаются, но мер не предпринимается», — заключил Кудрин.

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